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В Сочи частично расчистили перекрытую после схода селя трассу

Завершить работы планируется к 13:00 мск

СОЧИ, 6 сентября. /ТАСС/. Трассу, которая ведет к пяти поселкам с составе Сочи и на которую в пятницу сошел сель, частично расчистили, сообщили ТАСС в мэрии города.

"В Калиновом озере в 10:00 открыли технологический проезд для спецтранспорта. Расчистили одну полосу, вторую откроют к 12:00-13:00 часам. Жители пока продолжают пользоваться альтернативной грунтовой дорогой", - рассказали в мэрии.

По данным пресс-службы, также продолжаются работы по ликвидации последствий оползня на Новороссийском шоссе. "К 10:00 грунт был расчищен, однако под ним оказалось повреждено асфальтовое покрытие", - уточняется в сообщении мэрии.

В Хостинском районе Сочи в ночь на пятницу выпало 60 мм осадков, это практически половина месячной нормы. В районе села Калиновое озеро на дорогу, которая ведет к населенным пунктам Красная Воля, Хлебороб, Илларионовка, Калиновое озеро и Воронцовка, сошел сель объемом около 1 тыс. кубометров.

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