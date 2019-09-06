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Неизвестный напал на Эллу Памфилову в ее доме в Подмосковье

В МВД сообщили, что злоумышленник несколько раз ударил председателя ЦИК электрошокером
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"6 сентября около 01:30 мск в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 ("Разбой") УК РФ. "Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", - заключила Волк.

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