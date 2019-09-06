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Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

По данным источника, инцидент произошел по вине летчиков
Самолет Су-34 Ладислав Карпов/ТАСС, архив
Описание
Самолет Су-34
© Ладислав Карпов/ТАСС, архив

ТАСС, 6 сентября. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в пятницу в небе над Липецкой областью из-за ошибок летчиков. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Столкновение в Липецкой области двух самолетов произошло по вине пилотов, сейчас в подробностях аварии разбирается специальная комиссия, которая, в частности, будет устанавливать степень вины каждого из экипажей (экипаж одного Су-34 состоит из командира и штурмана - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что произошедшее оценивается как серьезный авиационный инцидент. "Один из самолетов поврежден очень серьезно и будет восстанавливаться силами промышленности. Второй самолет поврежден в меньшей степени, возможно его восстановление на аэродроме базирования", - сказал собеседник агентства, отметив, что "летчикам, возможно, придется возмещать причиненный ущерб".

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