В Забайкалье внедорожник с людьми в салоне утонул в реке

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы в Забайкалье ищут утонувший в реке автомобиль УАЗ, в салоне которого находились люди. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Внедорожник УАЗ пытался форсировать реку Чикой. По предварительным данным, есть погибшие, их число уточняется, они могут находиться в салоне машины, ведутся поиски. Один человек спасся. Судя по всему, это водитель", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, это предстоит установить медицинским работникам. "В данный момент получить какую-либо информацию от него не удается", - добавили в пресс-службе.