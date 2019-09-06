Суд заочно арестовал фигурантку дела основателя "Рольфа" Георгию Кафкалию

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Кафкалии Г. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - огласила решение судья. Мера пресечения избрана заочно, срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ.

"Суд счел, что причастность Кафкалии к преступлению подтверждается оперативно-разыскными мероприятиями, выемками документов и экспертизами. Кроме того, она гражданка Кипра, что облегчает ей возможность скрыться", - сказала судья.

Ранее в пресс-службе Басманного суда Москвы ТАСС сообщили, что основатель "Рольфа" Сергей Петров объявлен в международный розыск. Следствие ходатайствует о его заочном аресте. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в ряде офисов дилера в Москве и Санкт-Петербурге.