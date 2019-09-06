Подозреваемые в изнасиловании свердловские полицейские и их руководители уволены из МВД

"По факту нашумевшего ЧП с тремя сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Что касается самих подозреваемых, они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Они будут в случае подтверждения их вины в судебном порядке привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности", - написал Горелых в официальном аккаунте Instagram.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Трое подозреваемых в изнасиловании девушки 1997 года рождения свердловских полицейских и их непосредственные руководители уволены из МВД. Всего к дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Руководитель пресс-службы уточнил, что еще три человека были переведены на нижестоящие должности. "Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области", - добавил Горелых.

По данным следствия, в ночь на 18 августа трое сотрудников полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей 1997 года рождения. Все трое подозреваемых были задержаны, двое из них заключены под стражу до 19 октября, третий на аналогичный срок отправлен под домашний арест.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

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