Один из пострадавших в шахте в Коми рабочих умер

СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /ТАСС/. Один из двух рабочих, которых в пятницу утром придавило вагонеткой в шахте "Комсомольской" в Воркуте, умер в больнице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по региону.

"На шахте "Комсомольской" при погрузке шлака вагонеткой придавило двоих рабочих. В 09:20 мск пострадавшие были подняты на поверхность, находились в сознании. Доставлены в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи, чуть позже один из пострадавших скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

Состояние второго пострадавшего стабильное, добавили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Следственное управление СК РФ по Республике Коми проводит доследственную проверку. Рабочие являются сотрудниками подрядной организации ООО "Мартит". Шахта продолжила работу, эвакуация горняков в связи с ЧП не потребовалась.

По данным компании, шахта "Комсомольская", запущенная в 1977 году, является самой глубокой в России. Добыча угля здесь ведется на глубинах порядка 1100 м.