В ЦИК сообщили, что при нападении на Памфилову ничего не похитили

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба ЦИК РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову, отметив, что при этом из ее дома ничего не похищено. Состояние Памфиловой после нападения "среднее", но позволяет участвовать в публичных мероприятиях, добавили в пресс-службе.

"По поводу информации, размешенной на сайте МВД, - подтверждаем, что действительно такое было. Элла Александровна сегодня давать комментарии не готова. От ее имени сообщаем, что в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. А в отношении ее самочувствия - оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях и сегодняшней конференции", - говорится в сообщении.

Памфилова в пятницу участвует в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", которая проходит в Москве. Председатель ЦИК РФ выступила с докладом.

Вместе с тем в пресс-службе Центризбиркома уточнили, что запланированный ранее пресс-подход Памфиловой на конференции отменен. "Самочувствие Эллы Александровны [Памфиловой] среднее", - добавили в ЦИК.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, неизвестный напал на главу ЦИК с целью ограбления.