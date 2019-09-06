В Сочи директор агентства получила срок за обман туристов на 6 млн рублей

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Суд в Сочи приговорил к четырем годам лишения свободы жительницу Нижегородской области, которая под видом деятельности несуществующего турагентства продавала путевки россиянам на отдых в Сочи, ущерб превысил шесть миллионов рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Сочи вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В результате противоправной деятельности 39-летней жительницы Нижегородской области 85 потерпевшим из разных регионов России причинен ущерб на общую сумму более 6 млн рублей. Как поясняли заявители, оплатив по интернету полную стоимость путевки, по прибытии к месту отдыха в город-курорт, они узнали, что оплата за их проживание в отеле не вносилась. Женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Приговор вынесен Центральным районным судом в Сочи, он вступил в силу. В ходе расследования стало известно, что женщина, являясь директором туристического агентства, создала фиктивный сайт, на котором продавала путевки на отдых в Сочи. При этом полученные от покупателей деньги за эти путевки она присваивала, а не направляла на оплату услуг по размещению людей в гостиницах.