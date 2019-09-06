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Угроза взрыва на станции метро "Южная" в Москве оказалась ложной

Специалисты экстренных служб не обнаружили опасных для жизни предметов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб не нашли опасных предметов на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу.

"Экстренные службы проверили эту станцию, опасных для жизни предметов обнаружено не было. Во время проверки метро работало в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что на станции метро "Южная" обнаружен подозрительный предмет, для его проверки туда были направлены кинологи.

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