Угроза взрыва на станции метро "Южная" в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб не нашли опасных предметов на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу.

"Экстренные службы проверили эту станцию, опасных для жизни предметов обнаружено не было. Во время проверки метро работало в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что на станции метро "Южная" обнаружен подозрительный предмет, для его проверки туда были направлены кинологи.