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Арест сотрудника ОДК в Италии

В Италии прошло первое техническое заседание суда по делу сотрудника ОДК

В посольстве России в Италии сообщили, что суд обсудил вопросы процедурного характера, решений по существу не принимали

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Итальянский суд провел первое техническое заседание по делу арестованного по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в посольстве РФ в Италии.

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"Состоялось заседание суда, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось", - сообщили в диппредставительстве.

Как сообщает в пятницу новостной телеканал Rai News 24, Коршунов, который является директором по развитию бизнеса ОДК, находится под стражей в тюрьме в Неаполе. Он содержится в общей камере с другими своими соотечественниками, никаких особых мер к нему не применяется. Россиянин, по данным канала, уже встречался со своим адвокатом.

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ИталияАрест сотрудника ОДК в Италии
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