В Италии прошло первое техническое заседание суда по делу сотрудника ОДК

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Итальянский суд провел первое техническое заседание по делу арестованного по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в посольстве РФ в Италии.

"Состоялось заседание суда, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось", - сообщили в диппредставительстве.

Как сообщает в пятницу новостной телеканал Rai News 24, Коршунов, который является директором по развитию бизнеса ОДК, находится под стражей в тюрьме в Неаполе. Он содержится в общей камере с другими своими соотечественниками, никаких особых мер к нему не применяется. Россиянин, по данным канала, уже встречался со своим адвокатом.