СК проверит версию нападения на Памфилову, связанную с профессиональной деятельностью

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову из полиции в СК. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал перед надзорным ведомством передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, - сообщила Петренко. - Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления".

Представитель СК отметила, что следствие в кратчайшие сроки примет все меры для установления причастных к нападению и привлечет для этого оперативные силы МВД и ФСБ России.

"Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель. Всем действиям причастных к преступлению лиц будет дана всесторонняя правовая оценка в соответствии с действующим уголовным законодательством", - сказала Петренко.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в Подмосковье, напал на нее с электрошокером. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по одной из версий, неизвестный напал на главу ЦИК с целью ограбления. В пресс-службе Центризбиркома подтвердили информацию о нападении на Памфилову, отметив, что из ее дома ничего не похищено, а состояние главы ЦИК "среднее", но позволяет участвовать ей в публичных мероприятиях.