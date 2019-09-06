Суд в Москве заочно арестовал экс-гендиректора компании "Рольф" Луковецкую

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал заочно бывшего гендиректора автодилера "Рольф" Татьяну Луковецкую, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство об аресте Луковецкой на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции", - зачитала свое решение судья Елена Николаева.

Уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей было возбуждено Следственным комитетом в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Адвокат Луковецкой Константин Терехин просил суд отказать следствию в просьбе о заочном аресте.

"Мы считаем, что сделка по продаже акций, которая стала основой для уголовного дела в отношении моей подзащитной, не образует состав преступления. Кроме того, мы считаем, что следствие просит о заочном аресте не для того, чтобы Луковецкую выдали в Россию, а для того, чтобы она не возвращалась из опасения преследования и не представила доказательства своей невиновности. Поэтому я прошу суд отказать в заочном аресте моей подзащитной", - сказал он.

Он уточнил, что Луковецкая находится в Испании.