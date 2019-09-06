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Суд приостановил работу ресторанов Якутска, где отравились 45 человек

Пострадавшие получили отравление после свадебных банкетов, проходивших в заведении с 16 по 18 августа

ЯКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Якутский горсуд приостановил работу ресторанов компании "Сеул", где ранее отравились более 40 человек. Об этом сообщается в пятницу на сайте суда.

"Суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток", - сказано в сообщении.

С 19 по 26 августа в медицинские учреждения Якутска, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов за медицинской помощью обратились 45 человек с симптомами острой кишечной инфекции. В эпидемиологическом анамнезе всех обратившихся лиц было указано, что они ели на свадебных мероприятиях, прошедших с 16 по 18 августа в банкетных залах ООО "Сеул".

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