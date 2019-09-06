В СК заявили, что основатель "Рольфа" имеет гражданство Австрии и находится в этой стране

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей по подложным договорам основатель компании "Рольф" Сергей Петров имеет гражданство Австрии и скрывается на территории этой страны от следствия. Об этом сообщил представитель СК РФ в Басманном суде Москвы, который в пятницу решает вопрос о заочном аресте бизнесмена.

"Обвиняемый скрывается на территории Австрии и имеет гражданство этой страны", - сказал представитель следствия. Адвокаты сообщили, что Петров никогда не скрывал факт наличия у него иностранного гражданства.

Ранее в пресс-службе Басманного суда Москвы ТАСС сообщили, что основатель "Рольфа" Сергей Петров объявлен в международный розыск. Следствие ходатайствует о его заочном аресте. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в ряде офисов дилера в Москве и Санкт-Петербурге.