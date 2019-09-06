{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг компании "Рольф"

В СК заявили, что основатель "Рольфа" имеет гражданство Австрии и находится в этой стране

Защита сообщила, что Сергей Петров никогда не скрывал факт наличия у него иностранного гражданства

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей по подложным договорам основатель компании "Рольф" Сергей Петров имеет гражданство Австрии и скрывается на территории этой страны от следствия. Об этом сообщил представитель СК РФ в Басманном суде Москвы, который в пятницу решает вопрос о заочном аресте бизнесмена.

На эту тему
Уголовное дело в отношении основателя "Рольф" Сергея Петрова. Главное

"Обвиняемый скрывается на территории Австрии и имеет гражданство этой страны", - сказал представитель следствия. Адвокаты сообщили, что Петров никогда не скрывал факт наличия у него иностранного гражданства.

Ранее в пресс-службе Басманного суда Москвы ТАСС сообщили, что основатель "Рольфа" Сергей Петров объявлен в международный розыск. Следствие ходатайствует о его заочном аресте. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в ряде офисов дилера в Москве и Санкт-Петербурге.

Теги
АвстрияРоссияСитуация вокруг компании "Рольф"
Арестован россиянин, подозреваемый в контрабанде гашиша через российско-эстонскую границу
При осмотре машины в тайниках обнаружили 110 брикетов с гашишем общей массой около 63 кг
Читать полностью