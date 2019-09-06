Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего насмерть детей во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 6 сентября. /ТАСС/. Ковровский городской суд на два месяца арестовал водителя автомобиля, который насмерть задавил двоих подростков на пешеходном переходе в поселке Мелехово Владимирской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.

"6 сентября Ковровским городским судом Владимирской области в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В пятницу в Мелехово прошли похороны погибших детей.

ДТП, в результате которого погибли двое несовершеннолетних, произошло 4 сентября в поселке Мелехово. В ходе доследственной проверки установлено, что подозреваемый, управляя автомобилем BMW, двигался с нарушением скоростного режима. Водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, в нарушение правил дорожного движения пересек сплошную линию дорожной разметки и, приступив к обгону, выехал на встречную полосу.

Кроме того, отмечается, что только в 2019 году подозреваемый более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.