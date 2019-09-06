Арестован россиянин, подозреваемый в контрабанде гашиша через российско-эстонскую границу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России задержали после пересечения границы в пункте пропуска "Ивангород" россиянина, подозреваемого в контрабанде около 63 кг гашиша, он арестован. Об этом в пятницу ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий после пересечения государственной границы РФ в пункте пропуска "Ивангород" был остановлен автомобиль марки Cadillac под управлением 46-летнего жителя Санкт-Петербурга, - рассказала она. - При осмотре машины в тайниках, оборудованных в порогах и арках транспортного средства, обнаружено 110 брикетов с наркотическим средством (гашишем) общей массой около 63 килограммов".

По данному факту, как сообщила Волк, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ"). Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.