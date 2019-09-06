Основатель компании "Рольф" Петров заочно арестован в Москве по делу о выводе средств

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя компании "Рольф" Сергея Петрова в рамках дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - огласила решение судья.

Мера пресечения Петрову избрана заочно, срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции его на территорию РФ.

Адвокат Петрова Александр Макаров просил суд отказать следствию в просьбе о его заочном аресте. "Мы считаем, что сделка по продаже акций, которая стала основой для уголовного дела в отношении моего подзащитного, не образует состав преступления. Она была совершена несколько лет назад, к ней не возникло претензий ни у каких контролирующих органов. Также в деле нет потерпевшего, что вызывает вопросы к правомерности его возбуждения. В связи со всем вышеперечисленным я прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия", - сказал он.

Адвокат также подчеркнул, что Петров давно проживает за рубежом, он уехал за границу задолго до возбуждения уголовного дела, это является общеизвестным фактом.

Ранее 6 сентября Басманный суд заочно арестовал двух других фигурантов дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей, экс-гендиректора компании "Рольф" Татьяну Луковецкую и гендиректора кипрской компании "Панабел лимитед" Георгию Кафкалию.

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