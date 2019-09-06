Абызову предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности

"Сегодня Михаилу Абызову было предъявлено новое обвинение, в котором помимо ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") содержатся ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств")", - сказал адвокат.

"Суть добавленного к прежнему нового обвинения состоит в том, что он, будучи министром, якобы, нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбасэнерго" и АО "ХСРК". Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные", - рассказал Аснис.

При этом Аснис отметил, что его подзащитный себя виновным "как в прежнем, так и в новом обвинении не признал". "Он дал показания в том объеме, в котором считал возможным в данный момент и намерен доказать свою невиновность в ходе последующего следствия, а если придется и в суде", - сказал адвокат. Защита Абызова обжалует новое обвинение и считает, что оно "как с фактической, так и с правовой стороны совершенно несостоятельно". "Законная, публично раскрытая, согласованная с ФАС, никем не оспоренная и не признанная недействительной сделка вдруг признается следствием преступной только на том основании, что ее совершили компании, якобы имеющие отношение к Абызову, бывшему в то время министром", - пояснил он.

Аснис рассказал, что Абызов на условия содержания в СИЗО не жалуется. "Он бодр, много читает и по мере возможности занимается спортом", - сказал он.

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