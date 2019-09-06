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В Оренбургской области возбудили уголовное дело после убийства 10-летней девочки

Тело ребенка обнаружили в одном из домов города Абдулино

ОРЕНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства 10-летней девочки в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

Уточняется, что тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из домов города Абдулино утром 6 сентября.

На месте происшествия работают следователи.

"Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти девочки. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

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