Ураган "Дориан" достиг побережья Северной Каролины

ТАСС, 6 сентября. Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас. Об этом в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, стихия достигла американского штата в 08:35 по времени Восточного побережья США (15:35 мск). Максимальная скорость ветра возросла до 150 км/ч.

По сведениям телеканала CNN, жертвами урагана в США стали уже пять человек. К настоящему времени около 2 млн американских граждан, проживающих на атлантическом побережье, оповещены о необходимости эвакуации в связи с приближением "Дориана". Местные телеканалы транслируют кадры, на которых видно, как жители прибрежных районов готовятся к возможному удару стихии. Они, в частности, активно запасаются продовольствием, водой и горючим, а также заколачивают оконные ставни.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 30 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.