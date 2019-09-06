Памфилова рассказала о нападении на нее в Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Подвергшаяся нападению глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что оказала активное сопротивление нападавшему, после чего тот покинул место происшествия.

"Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил. Потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться. Я даже не ожидала, что так могу громко. В общем, как-то вытеснила его, в конце концов он убежал под моим натиском", - рассказала она в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы ЦИК, она не понимает, "откуда силы взялись". "Он длинный, худой, но я поняла, что физически я сильнее... Он от меня тоже получил здорово", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК считает, что нападение на ее дом было могло быть случайным, однако нападавший был хорошо подготовлен и экипирован.

"Я хочу надеяться, что это просто случайность. Может быть, действительно, перепутал. Может быть, не знал, к кому идет. Но экипирован был хорошо: в перчатках, закрытый, в балаклаве <...> Гибкий, уматывал очень быстро и тренировано", - сказала она.

Памфилова сообщила, что в результате нападения неизвестного на ее дом в ночь на пятницу получила травму пальца руки, также оставили последствия удары электрошокером в живот.

По словам главы ЦИК, нападавший пытался 10-15 раз ударить ее электрошокером. "Обожженные [электрошокером] есть места, но больше - царапины и синяки, - сказала она. - В процессе борьбы поврежден и палец".

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