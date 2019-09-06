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Расследование нападения на Эллу Памфилову
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Памфилова рассказала о нападении на нее в Подмосковье

Глава ЦИК заявила, что оказала активное сопротивление нападавшему
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Подвергшаяся нападению глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что оказала активное сопротивление нападавшему, после чего тот покинул место происшествия.

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"Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил. Потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться. Я даже не ожидала, что так могу громко. В общем, как-то вытеснила его, в конце концов он убежал под моим натиском", - рассказала она в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы ЦИК, она не понимает, "откуда силы взялись". "Он длинный, худой, но я поняла, что физически я сильнее... Он от меня тоже получил здорово", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК считает, что нападение на ее дом было могло быть случайным, однако нападавший был хорошо подготовлен и экипирован.

"Я хочу надеяться, что это просто случайность. Может быть, действительно, перепутал. Может быть, не знал, к кому идет. Но экипирован был хорошо: в перчатках, закрытый, в балаклаве <...> Гибкий, уматывал очень быстро и тренировано", - сказала она.

Памфилова сообщила, что в результате нападения неизвестного на ее дом в ночь на пятницу получила травму пальца руки, также оставили последствия удары электрошокером в живот.

По словам главы ЦИК, нападавший пытался 10-15 раз ударить ее электрошокером. "Обожженные [электрошокером] есть места, но больше - царапины и синяки, - сказала она. - В процессе борьбы поврежден и палец".

В новость были внесены изменения (17:17 мск) — добавлена информация по тексту.

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Памфилова, Элла АлександровнаРасследование нападения на Эллу Памфилову
Расследование нападения на Эллу Памфилову
Что известно о нападении на Эллу Памфилову
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