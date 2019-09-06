Прокуратура Петербурга утвердила новое обвинение по делу главы компании "Усть-Луга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Прокуратура в Петербурге утвердила новое обвинительное заключение по делу в отношении председателя совета директоров компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, обвиняемого в хищении более 300 млн рублей, совершении валютных операций и отмывании денежных средств. Об этом сообщили журналистам в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

В феврале текущего года Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в отношении Израйлита для устранения нарушений. "Смольнинский районный суд вновь зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Израйлита", - сказано в сообщении пресс-службы судов.

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Следователи также указали, что бизнесмен имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, яхту и самолет в пользовании, обладает в том числе крупными финансовыми возможностями, имеет все условия для проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России, поэтому следствие с момента задержания всегда настаивало на содержании обвиняемого под стражей. Израйлит с 2016 года находится в СИЗО.

Компания "Усть-Луга" была создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн грузов в год. Строительство порта велось в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.