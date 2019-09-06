В Краснодаре из-за ливня и подтопления улиц приостановлено движение трамваев

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Сильный ливень обрушился на Краснодар около 16:00 мск в пятницу, он шел не более получаса, однако в центральных районах города оказались подтоплены проезжие части, сообщил корр. ТАСС. В мэрии города рассказали о приостановке движения трамваев и троллейбусов.

Дождь с градом прошел в центральных районах Краснодара, подтоплены проезжие части улиц Коммунаров, Чапаева, Вишняковой, Шоссе нефтяников и другие. Улица Московская, где из-за проблем с системой ливневой канализации ежегодно происходят серьезные подтопления, практически не пострадала.

"В нескольких местах города остановлено движение трамваев. Имеются небольшие локальные подтопления. Движение транспортных средств по улице Московской не приостановлено", - сказали ТАСС в мэрии города.

По данным администрации Краснодара, движение трамваем приостановлено в районе Вишняковского сквера, на пересечении улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада, на перекрестке улиц Коммунаров и Длинной, работает водооткачивающая техника. Также приостановлено движение троллейбусов на улице Ставропольской из-за того, что на контактную сеть упало дерево, специалисты устраняют поломки. "К работам подготовлены 20 специализированных водооткачивающих машин, в настоящий момент задействованы две из них", - сообщили журналистам в мэрии.

В краснодарском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды сообщили ТАСС, что на территории Краснодарского края действуют фронтальные разделы циклона. Осадки в Краснодаре могут повториться предстоящей ночью, но дождь уже не будет таким сильным. В субботу в Краснодаре дождей не прогнозируют, однако по краю осадки пройдут и в выходные.