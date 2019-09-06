Полиция Сыктывкара раскрыла убийство 10-летней давности

СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция Сыктывкара завершила расследование уголовного дела о совершенном в 2009 году убийстве женщины, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сопряженном с разбоем (ст. 105, 162 УК РФ). В ноябре 2009 года фигурант напал на женщину возле дома №177 по улице Морозова в Сыктывкаре, нанес ей не менее пяти ударов ножом в область грудной клетки, похитил мобильный телефон и деньги. Потерпевшая погибла на месте от массивной кровопотери. Установить лицо, причастное к преступлению, не представилось возможным, расследование было приостановлено", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, спустя 10 лет оперативникам все же удалось раскрыть это дело, сложные экспертизы не проводились. Личность нападавшего установили по почерку - следователи обратили внимание на схожесть дел осужденного, который отбывал наказание за разбойные нападения на женщин, совершенные в 2014 и в 2016 годах. Фигурант признал вину, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.