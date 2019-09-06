Адвокат: почти все граждане России, подлежащие обмену с Украиной, доставлены в пункт сбора

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Все, кроме одного, граждане РФ, подлежащие обмену с Украиной, доставлены в пункт сбора. С таким утверждением выступил адвокат Валентин Рыбин в видеобращении на своей странице в Facebook .

"В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все, которые участвуют по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах, - сказал Рыбин. - Однако по состоянию на 16:45 в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБУ почему-то не доставила в пункт сбора лиц, участвующих в обмене".

Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.

Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которые должны войти в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что переговоры "близки к финализации", обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.