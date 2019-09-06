В Улан-Удэ задержали водителя, повредившего ограждение мемориала погибшим в годы ВОВ

УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Улан-Удэ водителя, повредившего на автомобиле территорию мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД Бурятии.

"Сотрудники группы розыска Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД установили личность водителя, повредившего ограждение мемориала в Улан-Удэ, и задержали его. Сегодня около двух часов ночи 22-летний водитель автомашины Toyota Aristo, следуя по улице Бабушкина со стороны 102 квартала, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ. После этого виновник покинул место происшествия", - говорится в сообщении.

Полицейские составили административные протоколы по ст. 12.33 КоАП РФ ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений"), а также ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Водителю грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей, кроме того, его могут лишить права управлять автомобилем на срок от года до полутора или арестовать на срок до 15 суток.

Повреждения на территории мемориального комплекса обнаружили утром в пятницу: сломанными оказались ограждение памятника с двух сторон, пять заграждений в виде железных столбиков и чугунная скамья. Сам мемориал не пострадал.

Мемориал в столице Бурятии построили в 1975 году, к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, на братской могиле солдат, умерших от ран в госпиталях города Улан-Удэ. На его мраморном основании установлены под разными углами четыре пилона. По замыслу автора мемориала архитектора Доржи Идымова, они символизируют годы тяжких испытаний военных лет. На гранитных плитах высечены имена 301 защитника Родины, которые не дожили до победного мая 1945 года.