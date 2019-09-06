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Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Обновлено 

Адвокат: Украина и Россия до сих пор не утвердили формулу обмена удерживаемыми лицами

Валентин Рыбин сообщил, что "одного из участников обмена Украина пока не отдает"

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Формула обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией пока не согласована. Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил Валентин Рыбин - адвокат нескольких граждан России, находящихся на Украине и готовящихся к обмену.

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"Точной формулы пока нет", - утверждает он. Рыбин пояснил, что формула не известна, "потому что одного из участников обмена Украина пока не отдает". По словам адвоката, им является гражданин РФ Руслан Гаджиев.

Адвокат подтвердил, что в отношении находящихся на Украине 12 граждан России будут применены указы о помиловании, а остальные должны быть освобождены по причине "изменения меры пресечения или соглашения о признании вины". Он добавил, что имена тех, кого выдаст Россия, также уже известны, однако называть их фамилии не стал.

Информацию о том, как и где будет происходить процесс обмена, Рыбин раскрыть отказался, пояснив, что "все постоянно меняется".

В новость были внесены изменения (19:35 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
УкраинаРоссияПереговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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