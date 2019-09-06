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В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами

Инцидент произошел на Павелецкой площади

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил огнестрельное ранение в центре Москвы во время ограбления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, двое неизвестных отобрали у него сумку с деньгами.

"В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных на Павелецкой площади, 1 отобрали у мужчины сумку с денежными средствами, ранив его, предварительно, из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестные скрылись, пострадавший передан врачам скорой помощи. В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

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