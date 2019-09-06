Генпрокуратура передала из полиции в СК уголовное дело о нападении на Памфилову

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура передала уголовное дело о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По решению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, - сообщили в Генпрокуратуре. - Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре России".

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что Бастрыкин поднял перед прокуратурой вопрос о передаче дела по факту нападения на Памфилову из полиции в центральный аппарат СК. Представитель СК отметила, что следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о связи нападения с профессиональной деятельностью Памфиловой, а также установят его мотив и цель.

В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в Подмосковье, и напал на нее с электрошокером. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по одной из версий, неизвестный напал на главу ЦИК с целью ограбления.

Несмотря на происшествие, Памфилова в пятницу приняла участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" в Москве. Председатель ЦИК РФ выступила с докладом. В пресс-службе Центризбиркома подтвердили информацию о нападении на Памфилову, отметив, что из ее дома ничего не похищено, а состояние главы ЦИК "среднее", но позволяет участвовать ей в публичных мероприятиях.