CNN: власти США зарегистрировали смерть уже трех легочных больных после курения вейпа

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на информацию CDC.

Согласно публикации, в стране в настоящее время проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах. Неделю назад этот показатель составлял 215 человек в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США 1 августа приступили к тщательным анализам легочных заболеваний на предмет их связи с курением электронных сигарет.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию.

В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.

Число курящих вейпы и электронные сигареты учащихся старших классов в США в 2018 году возросло на 78%, в средней школе вредную привычку приобрели на 48% больше. В итоге свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017-го по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по борьбе за ограничение продажи содержащих никотин устройств.