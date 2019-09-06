Экстренные службы проверяют информацию о запахе газа в домах нескольких районов Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют информацию о сильном запахе газа в нескольких районах Северного, Северо-Западного и Западного округов Москвы. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"В экстренные службы поступили заявки на запах газа в домах по адресам: ул. Фабрициуса, 12к2, Штурвальная, 14, Планерная, 5 к1., Мосфильмовская, 12 к1, 2-я Песчаная, 5", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во всех случаях на место прибыли сотрудники МЧС, полиции и Мосгаза.

По одному из адресов полицейские провели эвакуацию жителей подъезда.