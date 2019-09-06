В результате аварии судна с российско-украинским экипажем на Эльбе погиб один человек

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали в результате произошедшей в пятницу аварии грузового судна Kelly на Эльбе; экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Германской службе расследования аварий на море.

"Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать. Экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев", - отметил представитель ведомства. По предварительным данным, в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты, во второй половине дня возник пожар, который в настоящее время потушен. В заявлении службы подчеркивается, что погибший и пострадавшие - члены экипажа.

Двое членов экипажа получили сильные ожоги и были доставлены на спасательных вертолетах в специальную клинику Гамбурга. Инцидент произошел недалеко от города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония).

Как рассказал ТАСС представитель службы расследования аварий на море, сейчас судно транспортируют в безопасное место. Впоследствии оно будет отбуксировано в порт Брунсбюттеля.

Расследование инцидента находится в зоне ответственности водной полиции Гамбурга.

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