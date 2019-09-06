Погибшие при пожаре на борту судна Conception отравились дымом

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Причина гибели 34 человек во время пожара в минувший понедельник на прогулочном судне Conception - отравление дымом. Об этом сообщила в пятницу телекомпания KTLA со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

"Наши патологоанатомы убеждены в том, что люди погибли, отравившись дымом, - заявил он. - Это, вероятно, стало основной причиной гибели людей".

По данным телекомпании, спасатели нашли тела 33 погибших при пожаре, тело еще одного пока не найдено. По словам шерифа, удалось идентифицировать 18 погибших.

Сигнал бедствия с прогулочного судна Conception, на борту которого находились в общей сложности 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе в понедельник около 03:00 по местному времени (13:00 мск). На помощь ему были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 м от берега острова Санта-Крус на глубине 19,5 м, над водой осталась лишь носовая часть. Пять членов экипажа судна, находившиеся на верхней палубе, смогли спастись.

Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно рассчитано на 46 человек и использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.