Дипломаты РФ находятся в контакте с германскими органами по инциденту с судном на Эльбе

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники российского консульства находятся в контакте с правоохранительными органами Германии в связи с аварией грузового судна Kelly на Эльбе. Об этом сообщили в пятницу вечером журналистам в посольстве РФ в ФРГ.

"Консульские сотрудники в контакте с германскими правоохранительными органами", - отметили в дипмиссии.

В пятницу корреспонденту ТАСС в Германской службе расследования аварий на море сообщили, что в результате аварии грузового судна Kelly, экипаж которого состоит из 11 россиян и двух украинцев, погиб один человек и еще двое получили ожоги. По предварительным данным, в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты, возник пожар, который в настоящее время потушен. В заявлении службы подчеркивается, что погибший и пострадавшие - члены экипажа.

Пострадавшие были доставлены на спасательных вертолетах в специальную клинику Гамбурга. Инцидент произошел недалеко от города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония). Как рассказал ТАСС представитель службы расследования аварий на море, судно транспортируют в безопасное место. Впоследствии оно будет отбуксировано в порт Брунсбюттеля.