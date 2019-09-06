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Посольство РФ в США проверяет сведения о гибели россиянки при пожаре на судне Conception

Здание посольства Российской Федерации в США AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Описание
Здание посольства Российской Федерации в США
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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ТАСС, 7 сентября. Посольство РФ в США проверяет информацию о том, что во время пожара в минувший понедельник на прогулочном судне Conception погибла гражданка России. Об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в Twitter.

"В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю. Крашенная, направили в Госдеп новый запрос. Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства", - отмечается в тексте.

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СШАРоссия
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