Посольство РФ в США проверяет сведения о гибели россиянки при пожаре на судне Conception

ТАСС, 7 сентября. Посольство РФ в США проверяет информацию о том, что во время пожара в минувший понедельник на прогулочном судне Conception погибла гражданка России. Об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в Twitter.

"В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю. Крашенная, направили в Госдеп новый запрос. Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства", - отмечается в тексте.