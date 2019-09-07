Синоптики сообщили, что тайфун "Линлин" к концу воскресенья придет в Хабаровский край

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Синоптики уточнили прогноз движения тропического тайфуна "Линлин", из-за приближения которого на 7 и 8 сентября в Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Согласно последнему прогнозу, в конце дня 8 сентября тайфун придет на территорию Хабаровского края, сообщила в субботу пресс-служба Примгидромета.

"Ночью 8 сентября [тайфун] выйдет на Северную Корею и под утро окажется на расстоянии около 250 км к западу от города Владивостока. Далее будет смещаться на северо-восток на расстоянии 200-250 км от западных границ Приморского края и в конце дня выйдет на Хабаровский край", - говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что в ночь на субботу на юге Приморья уже прошли небольшие и умеренные дожди, выпало от 1 мм до 8 мм осадков, в районе Уссурийска - 9-15 мм. В северной половине края местами отмечались небольшие дожди с количеством менее 1 мм. В субботу и в предстоящие сутки в Приморье пройдут дожди, местами сильные, с сильным ветром.

За время утреннего дождя, который начался примерно в 7:00 (00:00 мск), во Владивостоке выпало порядка 12 мм осадков, по краю количество осадков пока не превысило 8 мм. Согласно прогнозу, в течение дня в регионе может выпасть до 40 мм осадков в зависимости от того, насколько близко район располагается к тайфуну.

Опасность сильного ветра

Как сообщил ТАСС представитель Примгидромета, тайфун "Линлин" опасен для Приморья не столько дождями, сколько сильным ветром, скорость которого во Владивостоке может достигнуть 32 м/с.

"Этот дождь - влияние тайфуна "Линлин". <...> В данном случае самое главное даже не осадки, самое главное - ветер. <...> Ветер будет очень сильный, по краю - от 15 м до 22 м/с по Владивостоку в момент прохождения тайфуна мы ждем усиления ветра до 32 м/с. Сильный ветер ожидается во Владивостоке ночью и в первой половине дня, а на севере края ветер стихнет только к утру 9-го числа", - сказал собеседник ТАСС.

"Сейчас тайфун подошел к [Северной] Корее, широту Владивостока он будет проходить завтра утром. На этот момент будет самый сильный ветер. Дождь завтра в середине дня начнет ослабевать, ветер станет тише. К концу завтрашнего дня тайфун выйдет на Еврейскую автономную область и пройдет ее примерно за час, после этого выйдет на Хабаровский край", - напомнил прогноз представитель Примгидромета.

В Приморском крае действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный на прошлой неделе из-за сильных дождей. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.