Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре поднялся еще на 7 см

ТАСС, 7 сентября. Вода в реке Амур у города Комсомольска-на-Амуре поднялась за сутки на семь сантиметров и теперь превышает опасный уровень на 1,5 метра. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель администрации Комсомольска-на-Амуре.

"Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре, по данным на 08:00 (01:00 мск), увеличился на 7 сантиметров и составил 799 сантиметров. <...> В зоне подтопления находится 121 индивидуальный дом, 369 приусадебных участков, подтоплен дождевыми и грунтовыми водами 231 подвал многоквартирных домов. В пунктах временного размещения находится 34 человека, эвакуированных с подтопленной территории", - сказал собеседник агентства. Опасной для города считается отметка 650 см.

По его словам, ситуация может осложниться из-за циклона, который, как прогнозируется, достигнет Комсомольска-на-Амуре вечером в воскресенье. "После 18:00 (11:00 мск) может пойти сильный дождь, поднимется сильный ветер. По оценкам специалистов, предполагается большое количество осадков. <...> В связи с этим вновь возможно подтопление ряда городских улиц", - добавил представитель городской администрации. Он уточнил, что ливневая канализация закрыта уже две недели, чтобы не пустить в город воду Амура, а действующим насосным группам, установленным на нескольких улицах, будет трудно быстро справиться с большим объемом воды.

В пятницу сообщалось о 106 частных жилых домах в зоне подтопления, 371 участке и 180 подтопленных подвалах многоквартирных домов.