Количество подтопленных частных домов в Хабаровском крае выросло до 231

ТАСС, 7 сентября. Число подтопленных частных домов в Хабаровском крае за сутки выросло до 231, в зоне паводка находятся 10 муниципалитетов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По состоянию на утро 7 сентября, в результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края, в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 83 населенных пунктах. В 51 из них отмечается подтопление 231 частных жилых домов и 914 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 96 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. Также в зоне подтопления находится около 2100 дачных участков", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о подтоплении 217 частных жилых домов и 976 приусадебных участков и переливах на 98 участках дорог.

Принять людей готовы 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек, три из них уже работают: в санатории "Уссури" в поселке Бычиха находится один человек, в двух пунктах в Комсомольске-на-Амуре размещено 34 человека, девять из них дети.

"По данным Дальневосточного УГМС, на реке Амур у города Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 см за сутки. <...> На Амуре на участке село Ленинское - село Елабуга, где сохраняются уровни категории неблагоприятных и опасных явлений, продолжается спад. В связи с выпадением дополнительных осадков, повышенной водности рек, озер и сильным переувлажнением гребень паводка сохраняется в Нанайском районе у сел Троицкое, Малмыж. В Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах продолжается подъем интенсивностью 5-14 см в сутки", - говорится в сообщении.