СМИ: в Австралии разбился частный вертолет

ТАСС, 7 сентября. Частный вертолет, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение в Австралии в штате Новый Южный Уэльс. Об этом в субботу сообщила газета The Australian.

Вертолет типа "Ирокез" пропал с радаров в пятницу около 18:30 по местному времени (11:30 мск) около бухты Анна-бэй к северу от Ньюкасла. Спасатели обнаружили обломки вертолета лишь на утро субботы. В настоящее время ведутся поиски пассажиров и пилота. По предварительной версии, все они погибли.

Отмечается, что причиной крушения могли стать плохие погодные условия и низкая видимость.