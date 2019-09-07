В Москве и Петербурге произошло наибольшее количество ДТП с автобусами с начала года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 6,5 тысяч ДТП с участием пассажирских автобусов произошло на дорогах России с начала года, в них погибли более 380 человек. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, наибольшее количество таких дорожно-транспортных происшествий случилось в Москве и Санкт-Петербурге.

"С участием автобусов за январь-июль этого года на территории РФ произошли 6484 ДТП, в которых погибли 382 и ранены 9846 человек. ДТП с участием автобусов чаще всего происходили в Санкт-Петербурге, Москве, Нижегородской области, Пермском крае, Республике Башкортостан", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

В ведомстве отметили, что ДТП с участием автобусов происходили, в частности, из-за столкновений с другими транспортными средствами, наезда на пешехода, на стоящее транспортное средство или препятствие.

Решение проблемы

В целях предотвращения тяжких последствий от ДТП с автобусами в ближайшее время планируется оснастить их трехточечными ремнями безопасности. Как отметили в МВД, стратегия безопасности дорожного движения в России на 2018-2024 год ставит целью повышение безопасности дорожного движения и стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Ранее начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин сообщал ТАСС, что ГИБДД предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности. Госавтоинспекция уже внесла данную инициативу в Росстандарт.

Весной этого года вступил в силу закон о лицензировании автобусных перевозок. Теперь на получение лицензий у перевозчиков есть 120 дней, по истечении которых деятельность без разрешительных документов станет незаконной. Лицензирование необходимо для любых перевозок людей автобусами, даже если это делается по заказам или для собственных нужд. По мнению замглавы ГИБДД Владимира Кузина, обязательное лицензирование также приведет к снижению аварийности на дорогах.