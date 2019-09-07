В Москве со стройплощадки угнали экскаватор-погрузчик

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл со стройплощадки на юго-востоке Москвы экскаватор-погрузчик стоимостью более 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о краже специальной техники (трактора) по адресу: Рязанский пр-т, д. 30, корп. 2, стр. 1. Полицейские установили, что по указанному адресу с территории строительной площадки неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика "JCB ч4CX", - сообщили в ведомстве.

Сумма ущерба составила 8,611 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в основном крупном размере").