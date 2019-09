СМИ: Кевину Харту сделают операцию на позвоночнике после ДТП

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американскому киноактеру комедийного жанра Кевину Харту предстоит операция и длительный период реабилитации после автомобильной аварии в штате Калифорния. Об этом сообщил в пятницу портал TMZ со ссылкой на источники, осведомленные о нынешнем состоянии актера.

У Харта сломаны три позвонка поясничной части позвоночника, поэтому потребуется операция - спондидолез - для коррекции подвижности в поясничном отделе позвоночника. Актеру рекомендовано провести еще три дня в больнице и после перевода в профильное медицинское учреждение приступать к реабилитации.

По сведениям издания, Харту приходится принимать много болеутоляющих средств. У актера не выявлено симптомов паралича, нарушения работы нервной системы или онемения, но процесс полного выздоровления может затянуться на месяцы.

Как сообщал TMZ, авария произошла 1 сентября на автодороге около Малибу. Автомобиль Plymouth Barracuda, в котором находились водитель, Харт и женщина, не вписался в поворот и, снеся ограждения, угодил в овраг глубиной около четырех метров. Судя по фотографиям, которые разместил портал, верх машины был разбит всмятку от удара.

Тем не менее водитель и пассажиры остались живы. Актер, которому принадлежит эта машина, и мужчина, сидевший за рулем, "получили серьезные повреждения спины", их спутнице медицинская помощь не потребовалась.

Кевин Харт сыграл в 75 фильмах и телесериалах. Наиболее известные из них - "Полтора шпиона" (Central Intelligence, 2016), "Очень страшное кино 4" (Scary Movie 4, 2006), "Золото дураков" (Fool's Gold, 2008), "9мм" (9mm, 2012), "Джуманджи: Зов джунглей" (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017).