В Южной Корее из-за тайфуна "Линлин" умерла пожилая женщина

СЕУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб из-за обрушившегося в субботу на Республику Корея тайфуна "Линлин". Об этом сообщили южнокорейские спасательные службы.

По их данным, инцидент произошел в городе Порён на западном побережье. Жертвой стихии стала пожилая женщина, которую сбило с ног сильным порывом ветра.

Тайфун в субботу достиг Корейского полуострова, принеся с собой сильные дожди, порывы ветра в его пределах достигают 39 м/с (140 км/ч). По состоянию на 13:00 субботы (07:00 мск) в стране были зарегистрированы сотни небольших происшествий, в основном связанных с поваленными деревьями и разбитыми окнами.

Из-за "Линлина" также отменены или перенесены более 270 авиарейсов, закрыт ряд автодорог.

По прогнозам метеорологов, тайфун продолжит двигаться в северном направлении и вечером достигнет КНДР, к воскресенью охватив большую часть ее территории. В связи с этим на западном и восточном побережье страны ожидаются сильные штормы, ураганный ветер, может выпасть до 200 мм осадков.