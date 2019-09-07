В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы

ТАСС, 7 сентября. Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ФСИН.

"В исправительной колонии №2 Екатеринбурга несколько осужденных демонстративно нанесли себе порезы на руках. Для жизни и здоровья этих заключенных никакой угрозы нет. Госпитализация не потребовалась", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, учреждение функционирует в обычном режиме.

"Прокуратура и Главное управление ФСИН по Свердловской области по данному факту проводят проверку", - заключила представитель главка.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила ТАСС, что проведет в колонии проверку.

В новость добавлен комментарий омбудсмена в 15:47 мск.