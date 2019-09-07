Полицейские задержали подозреваемого в нападении на Памфилову

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, им оказался уроженец одной из республик Средний Азии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Что известно о нападении на Эллу Памфилову
"Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала она.