Полицейские задержали подозреваемого в нападении на Памфилову

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, им оказался уроженец одной из республик Средний Азии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала она.