В Новой Москве произошел пожар на мусорном полигоне

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. На полигоне твердых бытовых отходов в Новой Москве произошел пожар. Его площадь составила 250 кв. м. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что ЧП произошло по адресу: Марушкинское поселение, Марушкино, квартал №8.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

"Глубинное горение продолжается", - добавил собеседник агентства. По его словам, для тушения свалки задействовано два вертолета.

В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС подтвердили факт пожара, площадь которого составляет 250 кв. м.