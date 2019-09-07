Один человек погиб в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись в городе Волжском Волгорадской области, один человек погиб и еще пятеро пострадали, сообщили журналистам в ГУ МВД по области.

"Две иномарки - Toyota Avensis и Toyota Fortuner - на большой скорости столкнулись в городе Волжском. В результате ДТП пострадали шесть человек, из них один погиб, это 24-летний водитель Toyota Avensis. Детей среди пострадавших нет", - сказали в ГУ МВД по области.

Авария произошла в 15:50 мск. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель Toyota Avensis, который на скорости 160 км в час выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Fortuner.