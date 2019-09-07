Энергоснабжение более 30 тыс. жителей Белореченска восстановлено

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Подача электроэнергии в дома жителей Белореченска Краснодарского края, прерванная в субботу утром из-за технических нарушений на подстанции, восстановлено, сообщил ТАСС начальник дирекции по связям с общественностью компании "Россети Кубань" Владимир Садым.

"Энергоснабжение потребителей Белореченска после технарушений полностью восстановлено", - сказал Садым.

По данным компании "НЭСК-электросети" Белореченска, электроснабжение было нарушено в домах порядка 31 тыс. жителей города, мощность отключенных потребителей - 7,8 МВт.

Технические нарушения вызваны прохождением грозового фронта. Их устраняли специалисты Адыгейских электрических сетей.