Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в аварии в Севастополе, где столкнулись два легковых автомобиля, сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Севастополю Ольга Ермоленко.

"Водитель автомобиля Hyundai, объезжая бетонное препятствие на дороге, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. В Hyundai пострадало два человека и в ВАЗе - трое", - сказала она.

ДТП произошло в Гагаринском районе на Камышовом шоссе. Четырех пострадавших пришлось деблокировать из автомобилей. Бригадами скорой медицинской помощи они доставлены в лечебные учреждения города, диагностированы ссадины и ушибы. На месте происшествия работает полиция, проводится проверка, добавила Ермоленко.

В новость в 18:39 мск добавлена информация о состоянии пострадавших.